Челябинск, 7 октября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Челябинске врип мэра Наталья Котова просит отменить перенастройку светофоров, вернув их в прежний режим. Об этом она заявила на аппаратном совещании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Светофор

После доклада она отметила, что перенастройка светофоров привела к автомобильным заторам, на которые жалуются горожане. Заммэра Владимир Алейников пояснил ей, что на пересечении Коммуны и Энгельса режим изменили из-за выделенных полос для общественного транспорта и по причине нового учебного года. Сигнал для пешеходов стал гореть дольше.

Котова на это попросила вернуть прежний режим. По крайней мере до окончания сезона дорожных ремонтных работ, которые тоже сказываются на заторах.