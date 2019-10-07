Тула, 7 октября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Главам шести сельхозпредприятий Тульской области направлено прокурорское представление по факту массовой гибели пчёл в результате обработки полей пестицидами, сообщает 7 октября региональное надзорное ведомство.

Пчелы

Проверка соблюдения региональными сельхозпроизводителями норм применения пестицидов была проведена в связи с массовой гибелью пчел в Тульской области.

Установлено, что сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о месте, времени и содержании химической обработки полей, что является нарушением требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства.

Кроме того, областная прокуратура установила, что к проведению химобработки были привлечены люди, не обученные безопасному обращению с пестицидами.

«Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены Алексинским межрайонным прокурором в ООО «Тесницкое», прокурором Воловского района в ООО «Воловосельхозтехника» и ООО «Красное знамя», Богородицкой межрайонной прокуратурой в ООО «Курск АгроАктив», прокурором Каменского района в ООО «Молчановское», Тульским природоохранным прокурором в ООО"Победитель», — сообщает надзорное ведомство Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в ряде регионов России фиксировали массовую гибель пчёл, доходящую до 40 тыс. пчелиных семей, то есть около 1,5% их общего числа в стране.