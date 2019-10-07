Ялта, Крым, 7 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. В Ялте больше не будут разрешать новое строительство или реконструкцию без подписей главного архитектора, а также главного художника, должность которого в ближайшее время появится. Об этом 7 октября во время оперативно-хозяйственного совещания заявил и.о. главы администрации города Иван Имгрунт.

Работы по реконструкции здания

«В дальнейшем любое новое строительство, любая реконструкция не начнутся без подписей главного архитектора. И главного художника, должность которого вскоре появится в структуре департамента архитектуры и градостроительства», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что все разрешения на строительство, которые были выданы до настоящего времени, будут проанализированы на предмет возможных корректировок.

«Это касается и внешнего вида строений в целом, и фасадов в частности. Такое требование», — добавил Имгрунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ялты сообщили о том, что формированием нового архитектурного облика города займутся знаменитые специалисты из Сербии, Москвы и Санкт-Петербурга.