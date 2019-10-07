Ереван, 7 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян поздравил президента Путина по случаю дня рождения. Об этом сообщает в пресс-службе правительства Армении.

primeminister.am

Собеседники также коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на полях состоявшегося на днях в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее сегодня, 7 октября, Пашинян направил поздравительное послание Путину по случаю дня рождения.

В послании, в частности, говорилось: «Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам успехов в осуществляемой Вами миссии руководителя государства и претворения в жизнь всех Ваших планов и идей.

Чрезвычайно рад был возможности принять Вас в Армении в рамках заседания Высшего Евразийского Экономического Совета. Наша двусторонняя встреча в Ереване и достигнутые на ней договоренности являются подтверждением того высокого уровня взаимопонимания и дружбы, которые присущи союзническим отношениям между нашими странами и народами.

Благодарю за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Уверен, что совместными усилиями нам удастся еще более укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути для его дальнейшего совершенствования в соответствии с требованием времени и изменениями, происходящими в современном мире.

Искренне желаю Вам и всем Вашим родным и близким, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, благополучия и счастья».