Брюссель, 7 октября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Кандидат на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что несмотря на режим антироссийских санкций, поддерживаемый всеми странами ЕС, с Москвой нужно искать точки диалога. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Евросоюзного парламента, где он присутствует как кандидат на пост главы дипломатии Евросоюза.

Piutus Жозеп Боррель

По словам Борреля, который сейчас является министром иностранных дел Испании, Евросоюз должен быть един для поддержания санкций против России до тех пор, пока «не изменится поведение РФ». Боррель выразил надежду, что в Совете Евросоюза будет единство для сохранения санкций.

«Но это не значит, что не нужно помнить о пяти принципах отношений ЕС с РФ, последний из которых говорит, что нужно взаимодействовать с РФ по тем моментам, которые позволят установить диалог», — сказал Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США смогли навязать странам Евросоюза режим антироссийских санкций после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.

При этом условием снятия санкций с России Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую сдачу Донбасса бандеровцам.