Боровский, Тюменская область, 7 октября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В Тюменской области полиция выясняет обстоятельства драки шестиклассниц из посёлка Боровский, которая произошла 4 октября. Свидетелем драки стала случайная прохожая и забила тревогу в паблике «Боровский Luxury | Тюмень».

Vk.com/borovoskiy Сообщение свидетельницы драки

Жительница посёлка Боровский рассказала в паблике о драке между девочками в лесу между железнодорожной линией и садовым кооперативом «Новый». Подростков было так много, что свидетельница происшествия подумала о школьном походе.

«Приблизившись, я увидела, как одна девочка пинала по голове другую, которая лежала на поляне и пыталась встать. Не задумываясь, я пресекла ужасающие действия», — сообщает свидетельница.

В комментариях выступила мать избитого ребёнка. Завязалась перепалка между ней и родителями девочек, которые предположительно участвовали в избиении.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области изданию сообщили, что в полиции заявления об инциденте нет, однако комиссия по делам несовершеннолетних разбирается с инцидентом.

Свою проверку происшествия проводят следователи СУ СКР по Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Будут опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.