«Экономическая революция в Армении приведет к технологической революции»
Ереван, 7 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Армения имеет все возможности стать одним из важнейших центров в технологической сфере. Об этом в ходе выступления на Всемирном форуме WCIT 2019 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, после этой политической революции Армения находится на этапе экономической революции, которая также происходит благодаря децентрализации, поскольку правительство основным средством экономической революции считает индивидуальные усилия каждого гражданина, личную инициативу, которую он выдвигает не по указаниям правительства, а в силу своих собственных решений, ради своих собственных целей и амбиций.
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Армения регистрирует впечатляющий экономический рост. На данный момент у нас 7% экономического роста. Туризм вырос на 13%. Экспорт технологической продукции также впечатляет. В этом направлении экспорт вырос на 40,9%, а экспорт высокотехнологичных товаров — на 34,4%.
Премьер-министр подчеркнул, что эта цель кажется доступной и реалистичной также и по той причине, что много сыновей армянского народа являются авторами известных технологических инноваций. В 1853 году наш соотечественник Ованнес Гукасян создал керосиновую лампу. В 1854 году наш соотечественник Христофор Тер-Серобян разработал зеленую окраску доллара США, которая до сих пор считается исключительным цветом доллара. В 1911 году наш соотечественник Габриел Казанчян создал аппарат для сушки волос, в 1916 году Степан Степанян создал механическую бетономешалку, которая в современном мире довольно популярна и до сих пор.