Ереван, 7 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Армения имеет все возможности стать одним из важнейших центров в технологической сфере. Об этом в ходе выступления на Всемирном форуме WCIT 2019 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Никол Пашинян

«Для нас большая честь принимать у себя такой форум. Это очень хороший повод поговорить с вами и с международным сообществом о нашей стратегии превращения Армении в высокотехнологичную, промышленную страну. Я надеюсь, что за несколько дней, проведенных в нашей стране, вы почувствуете ту новую энергию и атмосферу, которые царят в нашей стране после прошлогодней ненасильственной, бархатной, народной революции. Хочу подчеркнуть, что эта революция произошла посредством децентрализации, в результате чего Армения стала центром демократии на мировой карте», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, после этой политической революции Армения находится на этапе экономической революции, которая также происходит благодаря децентрализации, поскольку правительство основным средством экономической революции считает индивидуальные усилия каждого гражданина, личную инициативу, которую он выдвигает не по указаниям правительства, а в силу своих собственных решений, ради своих собственных целей и амбиций.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Армения регистрирует впечатляющий экономический рост. На данный момент у нас 7% экономического роста. Туризм вырос на 13%. Экспорт технологической продукции также впечатляет. В этом направлении экспорт вырос на 40,9%, а экспорт высокотехнологичных товаров — на 34,4%.

«Все это позволяет нам сказать с уверенностью, что происходящая экономическая революция, в свою очередь, приведет к технологической революции. Мы сможем превратить Армению в одну из ведущих технологических инновационных стран в мире — настоящий технологический центр», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что эта цель кажется доступной и реалистичной также и по той причине, что много сыновей армянского народа являются авторами известных технологических инноваций. В 1853 году наш соотечественник Ованнес Гукасян создал керосиновую лампу. В 1854 году наш соотечественник Христофор Тер-Серобян разработал зеленую окраску доллара США, которая до сих пор считается исключительным цветом доллара. В 1911 году наш соотечественник Габриел Казанчян создал аппарат для сушки волос, в 1916 году Степан Степанян создал механическую бетономешалку, которая в современном мире довольно популярна и до сих пор.

«Можно продолжать перечисление, и упомянув автора всемирно известных самолетов МиГ Артема Микояна, автора противогазов, используемых в американской армии Артура Блбуляна, одного из соучредителей пластической хирургии Вараздата Казанчяна и т. д. Все это и те факты, что первый советский компьютер был создан в Армении под названием «Наири», что многие наши соотечественники принимали активное участие в американских, советских космических программах, тот факт, что и сегодня в мировой технологической, инновационной сфере наши соотечественники добиваются серьезных успехов, дают нам уверенность, что Армения станет одним из важнейших центров в технологической сфере во всем мире», — добавил Никол Пашинян.