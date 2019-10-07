Ялта, Крым, 7 октября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Власти Ялты пригласили архитекторов из Сербии, Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы помочь сформировать новый облик курортного города. Об этом 7 октября во время оперативно-хозяйственного совещания заявил и. о. главы администрации города Иван Имгрунт.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная Ялты

«Я пригласил архитектора с мировым именем, серба, который сейчас работает в Минске. Также к нам приедут архитекторы из Санкт-Петербурга и Москвы. Вместе мы определим первоочередные шаги по развитию города», — отметил Имгрунт.

По его словам, речь идёт обо всех населённых пунктах муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Ялты предложило для повышения эффективности работы территориальных органов администрации города увеличить их штатную численность, а также расширить их полномочия.