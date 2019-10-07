В Переславле первого заместителя главы округа прислали из другого района
Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 октября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Первым заместителем главы городского округа Переславль-Залесский Ярославской области стал Сергей Груздев, ранее работавший замглавы Некоузского района. Об этом сообщает официальный сайт администрации Переславля.
Нового чиновника представил на планерке глава Переславля Валерий Астраханцев. Место первого заместителя главы стало вакантным после внезапного ухода с этой должности Виктора Толстикова. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, однако незадолго до этого Переславская межрайонная прокуратура нашла в его действиях нарушение антикоррупционного законодательства. Чиновник не указал в документах при приеме на работу, что он является собственником доли в коммерческом предприятии.
Не исключено, что Сергей Груздев — преемник Валерия Астраханцева на посту главы округа. Аналогичная схема переназначения мэров не раз применялась в Ярославле — будущего мэра сначала назначали первым заместителем. В пользу этой версии говорит тот факт, что Груздев никак не связан с командой действующего главы Валерия Астраханцева, прибывшего из Подмосковья.
Груздев родился в Ярославской области — в Большом селе. Большая часть трудовой биографии Сергея Груздева также связана с Большим селом. Здесь он работал управляющим ОАО «Россельхозбанка», заместителем, а потом и главой сельского поселения. Последний год Сергей Груздев работал первым заместителем главы Некоузского муниципального района.В Переславле-Залесском Сергей Груздев будет курировать вопросы экономики и финансов.