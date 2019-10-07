Краснодар, 7 октября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Трамвайный маршрут №1 запускают в Краснодаре по самому загруженному участку. Электротранспорт будет курсировать от остановки «улица Декабристов» до железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Маршрут разработали на основе анализа пассажиропотока, в дополнение к тем трамваям, которые там уже ходят, сообщили 7 октября в пресс-службе администрации города.

Krd.ru Краснодарский трамвай

Маршрут №1 начнёт работу 18 октября. Первый трамвай от улицы Декабристов будет отправляться в 05:47, последний вагон вернётся в Восточное трамвайное депо в 23:16. Средний интервал движения составит 10 минут. По будням на маршруте будет работать девять вагонов, а в выходные и праздничные дни — шесть. Обслуживать линию станут в том числе и новые трамваи, которые поступают в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

«Это ещё один шаг в новом этапе развития Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Правильно, что параллельно с планами по строительству новых трамвайных линий, обновлением трамвайного и троллейбусного парка, идёт работа над новыми маршрутами. Тем более, что стартующий скоро трамвайный маршрут №1 экономически обоснован и подкреплён расчетами. В целом нам предстоит максимально делать всё, чтобы общественный транспорт становился комфортнее и удобнее для пассажиров, ведь за них нужно бороться», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Таким образом, в Краснодаре будет действовать 16 трамвайных маршрутов, электропарк состоит из 268 вагонов.