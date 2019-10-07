Милан, Италия, 7 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Италия занимает первое место в ЕС по объему производства яблок и помидоров, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 7 октября, со ссылкой на итоговые данные Евростата за 2017 год.

Яблоки и помидоры

Общий объем выращенных в 2017 году яблок составил 2,2 млн тонн — почти 20% от всего объема их производства в ЕС.

В тот же период в Италии были выращены чуть более 6 млн тонн помидоров, что составляет 39,9% от общего объема производства в ЕС.