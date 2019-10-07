Киев, 7 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В Черновицкой области на юго-западе Украины 129 человек получили пищевое отравление на свадьбе, сообщает 7 октября пресс-служба областного лабораторного центра украинского Минздрава.

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Из общего числа отравленных, среди которых 36 детей, были госпитализированы 72 человека.

Местные власти утверждают, что отравление произошло 29−30 сентября в ресторане «Оскар».

По предварительным данным, причиной отравления является возбудитель сальмонеллеза Salmonella enteritidis.

В пищевых продуктах, обнаруженных в ресторане, найдены и другие патогенные бактерии, опасные для здоровья людей.