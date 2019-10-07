Калуга, 7 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В Калуге учащиеся школы № 45 на Правобережье стали героями нового детского телевизионного сериала «И в шутку, и всерьез». В городе отснято 10 эпизодов сериала, сообщает корреспонденту ИА REGNUM по информации Фонд развития детского кино «Сотворение».

Фото предоставлено Фондом развития детского кино «Сотворение» Калужские школьники снялись в телесериале «И в шутку, и всерьез».

Режиссер проекта Эдуард Габидуллин приступ съемкам в 12 сентября 2019 года. Премьера фильмов в Калуге состоится на новогодних каникулах. Затем сериал будет показан на телеканалах России и Белоруссии. Кинопроект реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.