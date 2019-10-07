Москва, 7 октября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил обсуждения на Совете Думы допроса ФБР депутата Инги Юмашевой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Не исключаю, мы рассмотрим вопрос на Совете Думы и, если потребуется, будем делать шаги, чтобы не допустить подобного в будущем», — заявил Володин.

Спикер Госдумы выразил сомнение, что после провокации кто-то из депутатов захочет поехать в командировку в США.

Допрос Юмашевой и вербовку парламентария сотрудниками ФБР Володин расценил как «циничную провокацию».

«Более того, это серьезно осложняет отношения между парламентами», — подчеркнул он.

Володин считает важным перед обсуждением инцидента на Совете Думы послушать саму Юмашеву.

«Нам крайне важно послушать Ингу Юмашеву. Она возглавляет группу дружбы (с парламентариями США) и, надо признать, многое сделала», — сказал спикер Госдумы.