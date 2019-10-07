Жуковский район, Калужская область, 7 октября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Правительством Калужской области водопад «Калужская Ниагара» Жуковского района объявлен особо охраняемой природной территорией регионального значения. Об этом 7 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Водопад «Калужская Ниагара»

Новый официальный памятник природы находится на безымянном ручейке, истоком которого является нисходящий родник. Ручей течёт по равнине, затем низвергается вниз с четырехметрового каменного уступа, образуя водопад. Далее он продолжает свое движение по ущелью и впадает в реку Протву. Растительность водопада и его окрестностей представлена средневозрастными лесами, а также луговыми и прибрежно-водными сообществами, развитыми вдоль ручья. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу области, в окрестностях водопада произрастают ветреница лесная, жестер слабительный, жабрица однолетняя и горечавка крестовидная.

В настоящее время в Калужской области известно пять постоянно действующих водопадов: четыре — в Жуковском районе, один — в Козельском. Два из них уже имеют правовой статус особо охраняемой природной территории. Так, «Родник» объявлен памятником природы регионального значения в 1995 году, «Радужный» — в июле 2019 года. Теперь особо охраняемой природной территорией регионального значения признан и самый большой в регионе водопад «Калужская Ниагара».