Рим, 7 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. «Движение 5 звезд» намерена потребовать денег от депутатов, покинувших фракцию партии в парламенте Италии, заявил в понедельник, 7 октября, лидер «Движения», глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает Il Fatto Quotidiano.

Camera dei deputati Парламент Италии

«Они подписали контракт и должны его уважать», — сказал Ди Майо.

В последние недели фракцию покинули несколько депутатов, одной из причин такого решения стало вхождение «Движения» в коалицию с либералами, которые еще несколькими неделями ранее считались главными оппонентами популистов.

Одновременно с этим Ди Майо опроверг утверждения о том, что в ближайшее время исход депутатов из фракции продолжится.

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