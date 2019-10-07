Тамбов, 7 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина «от имени жителей» региона. Поздравление опубликовано на официальном портале органов государственной власти Тамбовщины.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От имени жителей Тамбовской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с днём рождения! Ваши качества талантливого государственного деятеля, мудрого политика снискали уважение миллионов россиян, в том числе жителей Тамбовщины», — говорится, в частности, в поздравлении губернатора, который подчёркивает, что «успехи нашего государства напрямую связаны с вашей энергией и целеустремленностью, умением стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи» .

Александр Никитин также отмечает, что благодаря Владимиру Путину проводятся «важнейшие преобразования во всех сферах жизни наших соотечественников, реализуются национальные проекты, укрепляются позиции России на международной арене».

Тамбовский губернатор пожелал президенту «крепкого здоровья, большого личного счастья, плодотворной созидательной работы на благо и во имя процветания нашей Родины и ее граждан».

Напомним, 7 октября Владимир Путин празднует 67-летие.