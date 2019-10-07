Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Троих жителей Петербурга приговорили к штрафам за то, что они появились пьяными на матче «Зенита» против грозненского «Ахмата» на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом ИА REGNUM сообщили в судебной пресс-службе города.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Петроградский районный суд решил оштрафовать горожан Андрея Онегина, Олега Смоленкова и Павла Евтеева за административное правонарушение по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ.

Эти граждане 17 августа пришли на КПП стадиона в пьяном виде. «Оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», — уточнили в суде. У Онегина с товарищами имелись и соответствующие признаки алкогольного опьянения: «нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы».

Теперь каждый должен будет выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, никто из них не сможет посещать спортивные соревнования в течение полугода.

Ранее, 6 сентября, Петроградский районный суд вынес постановления о привлечении к административной ответственности трех других болельщиков, признанных виновными в появлении на том же футбольном матче «Зенит» — «Ахмат» в состоянии алкогольного опьянения.

Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей каждому без наложения запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.