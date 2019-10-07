Кострома, 7 октября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рекомендовал руководству АО «Газпром газораспределение Кострома» увеличить количество обследований газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации региона.

Газовая плита

Особое внимание предлагается уделить квартирам, в которых живут неблагополучные семьи. Инициатива губернатора связана с ЧП, произошедшим 5 октября в Костроме, на улице Линейной, в одном из многоквартирных домов. Там из-за утечки газа погибла женщина.

«Основная причина — это фиксация электромагнитного клапана на котле детской игрушкой, фактически автоматика была отключена. В ходе выезда представителей газовой службы и МЧС, кроме утечки газа была зафиксирована захламленность. Дом полностью отключен от газа. Собственники квартиры имели договор на ежегодное обследование газового оборудования. Однако последняя проверка была в конце июля прошлого года. В этом году, 14 июня, специалист попасть в квартиру не смог. Акт о недопуске подписан соседом. Сегодня такие недопуски — большая проблема», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Кострома» Алексей Исаков.