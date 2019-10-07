Избербаш, Дагестан, 7 октября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. В незаконном получении пенсий по инвалидности заподозрили троих жителей дагестанского города Избербаша. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве и использовании подложных документов, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Установлено, что в 2017 — феврале 2019 года подозреваемые вступили в преступный сговор с отдельными сотрудниками городского бюро медико-социальной экспертизы. Фигуранты дела представили им фиктивные документы для оформления пенсий по инвалидности. В результате злоумышленники незаконно получили выплаты на сумму свыше 345 тыс. рублей.

Читайте также: Работники бюро медэкспертизы Дагестана оформляли себе лже-инвалидности

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело о лжеинвалидах, главным обвиняемым по которому проходит задержанный в августе 2018 года экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев. Ему вменяют в вину организацию преступной группы, участники которого за взятки оформили липовые инвалидности сотням здоровых жителей региона.

Читайте также: Завотделением лечебницы в Дагестане ответит за оформление лжеинвалидностей