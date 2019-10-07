Киев, 7 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Украине вредит втягивание украинской стороны в американские выборы. Об этом 7 октября в Киеве на брифинге заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ben Stanfield Хантер Байден

«Когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько проблем, наименьшее чего бы мы хотели — быть втянутыми во внутреннюю политику США накануне их выборов. Так получилось, что мы были втянуты с самого начала каденции президента Трампа… Все это вредит нам», — сказал Пристайко.

Он заверил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета директоров которой является сын вице-президента США Хантер Байден.

«Расследования, которые должны вестись и по Бурисме, и по любым другим компаниям, должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который будет по этим расследованиям, мы презентуем», — добавил Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что генпрокуратура проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». По его словам, ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование. Рябошапка отметил, что «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».