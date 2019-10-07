Ростов-на-Дону, 7 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону задержан подозреваемый в убийство молодой горожанки. По предварительным данным, замести следы преступления он планировал, устроив поджог. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 7 октября.

Поджог

ЧП произошло 4 октября в многоквартирном доме на улице Ерёменко. По имеющимся сведениям, мужчина нанёс 21-летней знакомой смертельные ранения ножом, затем устроил поджог.

Подозреваемый в убийстве задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации регионального управления МЧС РФ, утром 4 октября из горящего дома было эвакуировано 80 жильцов, была спасена женщина-инвалид.