Торонто, Канада, 7 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» договорился о продлении контракта с разыгрывающим Кайлом Лоури. Об этом сообщает ESPN.

(сс) Keith Allison Кайл Лоури в составе баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

По информации издания, стороны договорились продлить контракт на один сезон, в течение которого баскетболист заработает $33,3 млн.

Отмечается, что первоначально контракт Лоури был рассчитан до окончания сезона 2019/20.

Напомним, в 2006 году Лоури был выбран на драфте НБА под 24-м номером клубом «Мемфис Гриззлиз». В 2009 году он перешёл в «Хьюстон Рокетс», а летом 2012 года перебрался в «Торонто», в составе которого стал чемпионом НБА.

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