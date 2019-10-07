Ярославль, 7 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генерального прокурора РФ Александру Буксману с просьбой проверить обоснованность установленных нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в ряде регионов России.

City-yaroslavl.ru Работа регионального оператора в Ярославле

Как сообщается в официальном релизе пресс-службы омбудсмена, поводом для письма явился анализ, проведенный Институтом экономики роста им. Столыпина. Установлено, что в разных регионах нормативы накопления ТКО для одних и тех же категорий объектов различаются в десятки и даже в сотни раз.

В качестве примера приводятся Республике Алтай и Волгоградская область, где нормы образования ТКО для продовольственных магазинов отличаются в 248 раз.

В своём письме в генпрокуратуру Борис Титов отмечает, что «существенные различия в нормативах накопления ТКО по субъектам РФ приводят к установлению необоснованной платы за вывоз мусора, что создает неравные конкурентные условия, увеличивает нагрузку на бизнес, ухудшает инвестиционный климат и замедляет экономический рост в субъектах Российской Федерации».

Бизнес-омбудсмен попросил Генеральную прокуратуру РФ проверить обоснованность нормативов накопления ТКО по тем регионам, в которых он превосходит среднее по стране значение более чем на 50% в двух и более категориях объектов.

В списке из 41 региона присутствует и Ярославская область. По обращению Бориса Титова прокуратура проверит формирование тарифа и норм накопления ТКО продовольственных магазинов, автомастерских, развлекательных учреждений и предприятий быта.