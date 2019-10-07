Штайнмайер опроверг «влияние» РФ на формулу решения конфликта в Донбассе
Берлин, 7 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг высказывания о том, что на содержание одноимённой формулы урегулирования конфликта в Донбассе как-то повлияла Россия, сообщила 7 октября газета Deutsche Welle.
Политик также добавил, что в переговорах касательно Донбасса принимал участие непосредственно бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Напомним, после подписания украинской стороной так называемой «формулы Штайнмайера» Порошенко заявил, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует, а есть «формула Путина».
Читайте также: Партия Порошенко обвинила Зеленского в преследовании экс-президента Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что «капитуляция», которой так возмущаются силы, близкие к Порошенко, произошла во время подписания Минских соглашений, то есть в то время, когда у власти был Порошенко.
Читайте также: «Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады