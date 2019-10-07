Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста» Максим Резник покидает пост главы комиссии Заксобрания по образованию, культуре и науке, которую возглавлял уже не первый созыв.

Assembly.spb.ru Максим Резник и Вячеслав Макаров

Произошло это после того, как спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия») возмутился участием Резника в московском митинге за освобождение фигурантов «московского дела» на одной сцене с Алексеем Навальным. Резник заявляет, что решение отказаться от руководящего поста принял сам.

«После дискуссии с Вячеславом Макаровым на заседании парламента 2 октября не вижу для себя возможности дальнейшего пребывания на должности председателя комиссии. Есть вещи поважнее важных постов», — объявил Резник.

В соцсетях он разместил фото заявления на имя Макарова от 7 октября, где в качестве причины такого решения называет«озвученные … принципиальные расхождения наших взглядов на деятельность председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке».

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Напомним, 2 октября главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров с трибуны Мариинского дворца обрушился с резкой критикой в адрес парламентской и непарламентской оппозиции.

«Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науке зажигать на митинге с Навальным. Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь к нам сюда протестную повестку перенести из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург живет и жил спокойно все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?» — произнес тогда Макаров.

В рамках того же заседания Резник ответил Макарову с трибуны, объявив, что «проблема не в том, кто где зажигает».

«А в том, что в нашей стране есть политические заключенные. И это позор. Позор страны. И любой честный человек должен бороться, чтобы такого позора в нашей стране не было. Я с огромным трепетом отношусь к посту председателя комиссии по культуре парламента культурной столицы, и я абсолютно убежден — это мое видение, видимо, с вашим не совпадающее — что это долг председателя гуманитарной комиссии — выступать за гуманитарные ценности», — сказал Резник.