Киев, 7 октября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента внес народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Насколько можно понять из текста документа, полученные средства будут направляться на развитие спорта.

Также Дубинский напоминает, что ряд банковских учреждений на Украине в этом году ввел опцию онлайн-покупки иностранной валюты.

«Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будут стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн-режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пунктов обмена валют», — поясняет депутат.

Эксперты уже успели критически оценить инициативу соратника президента Зеленского.

В частности, политолог Виталий Кулик заявил, что Дубинский попросту «хочет украсть его деньги».