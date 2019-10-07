Lada отзывает 3 994 автомобиля Granta
Тольятти, Самарская область, 7 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Официальный производитель Lada на российском рынке ПАО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 3994 автомобилей марки Lada Granta. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат машины Lada Granta, проданные с августа 2019 года по сегодняшний день. Причиной отзыва автомобилей является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.
«На транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 15 мая 2017 глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что проведение отзывных кампаний автопроизводителями свидетельствует об их ответственности и заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. «Отзывная кампания — не ущерб репутации», — подчеркнул министр.
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