Минск, 7 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Граница между НАТО и ОДКБ проходит по Белоруссии, которая не хочет оказаться на острие противостояния между Россией и НАТО или на линии цивилизационного разлома. Об этом заявил 7 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на конференции в Минске, передает БелТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор

По словам Макея, именно из Белоруссии, рядом с которой находится Украина, отчетливо видно, насколько опасны «бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам». Он добавил, что в Минске хорошо знают и о рисках положения в буферной зоне, так как в истории страны был «этот тяжелый урок».

«Мы остро чувствуем ответственность за безопасность не только нашей страны, но и Европы», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей, комментируя возможность введения белорусских военных в Донбасс, заявил, что Белоруссия «никогда не напрашивалась в миротворцы, никогда не планировала и не собирается ими быть».

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