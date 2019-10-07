Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Неработающие траволаторы (бегущие дорожки) на новых станциях пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена обещают запустить до конца 2019 года. Об этом петербургским СМИ сообщили в компании «Метрострой».

Дарья Драй ИА REGNUM Неработающий траволатор на станции «Дунайская»

Напомним, новые станции так называемого Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — открыли вечером 3 октября 2019 года.

На первых двух станциях траволаторы на спуск не были запущены. Это осложняет пользование станциями для людей с колясками, тележками и чемоданами, пожилых, беременных, больных, людей на костылях или в инвалидном кресле.

Задержка с запуском всех траволаторов объясняется тем, что подрядная организация не успела завершить пуско-наладочные работы к открытию станций. Это планируется сделать в оставшееся до нового года время.

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Как сообщало ИА REGNUM, на «Дунайской» в день открытия на пассажиров сверху полилась вода. Это объяснили халатностью сотрудников клининговой компании, которые «не туда» вылили воду в ходе уборки станции.

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Тем временем эксперты в области транспортного планирования и местные жители раскритиковали организацию транспортного узла у новой станции «Шушары».