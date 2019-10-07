Ростов-на-Дону, 7 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Кормоуборочный комбайн, построенный специалистами ростовского «Ростсельмаша», номинирован на звание «Машина года 2020» в Германии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба предприятия.

MarcelX42 Комбаин «Ростсельмаш» F 2650

«Мы дорожим оценкой немецких аграриев», — прокомментировал событие представитель «Ростсельмаша».

Отмечается, что комбайн F 2650 спроектировали «с нуля», с учетом опыта, накопленного предприятием за годы выпуска и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. Агромашина уже прошла предварительный отборочный этап и попала в финальную тройку конкурсантов.