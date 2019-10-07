В Подмосковье 25 тыс. будущих матерей прошли спецкурсы при роддомах
Красногорск, 7 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В Подмосковье с начала 2019 года свыше 25 тыс. беременных прошли «Школы матерей» в консультациях и роддомах. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
(сс) rawpixel
Беременные
Больше всего слушателей было у курсов при Щелковском и Наро-Фоминском перинатальных центрах. Там прошли обучение 5 тыс. и 4 тыс. будущих матерей соответственно.
«Беременные женщины имеют возможность получить информацию обо всехпериодах беременности и этапах развития плода, о происходящих ворганизме женщины изменениях, узнать, на что стоит обратить особоевнимание, получить рекомендации по образу жизни во время беременности, атакже по питанию и возможности применения лекарственных препаратов впериод ожидания рождения ребенка и после него», — заявила министр здравоохраненияМосковской области Татьяна Мухтасарова.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области главной детский кардиолог регионаАльфия Дроздовасовместно со специалистами Шаховского городского округа провела осмотр 26 детей с проблемами сердечно-сосудистой системы.