Шанхай, Китай, 7 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Хорватский теннисист Марин Чилич проиграл представителю Испании Альберту Рамосу-Виньоласу в первом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 4:6, 4:6.

(сс) Carine06 Марин Чилич

Чилич девять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника семь эйсов, ни одной ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Рамос-Виньолас сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

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