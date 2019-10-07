Калуга, 7 октября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Около 300 калужан, имеющих статус малолетних узников фашизма и приравненных к участникам Великой Отечественной войны, не обеспечены достойным жильём. Данное право государством признано за 1068 жителями региона. Из малолетних узников улучшили свои жилищные условия только 698 человек, а 70 вообще сняты с учета по разным причинам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти региона 7 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветеран

На территории области продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет после 1 марта 2005 года. Всего с начала реализации соответствующего Указа в регионе право на обеспечение жильем установлено для 3804 ветеранов войны. Из них жилищные условия улучшили 3328 человек, в том числе 319, вставших на жилищный учет до 1 марта 2005 года. На это израсходовано 3,9 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета. Численность ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года, составляет 3485 человек. Жилищные условия улучшили 3009 человек.

Свыше пяти тысяч мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, состоится в 2020 году в Калужской области. В рамках предстоящих юбилейных торжеств в муниципалитетах области намечены акции и работы по благоустройству воинских захоронений, памятные торжества на военно-мемориальном комплексе «Безымянная высота», а также военно-исторические праздники «Красные юнкера», «Солдат своего Отечества», «Тяжело в учении, легко в бою». Местом основного празднования станут Калуга и города воинской славы Козельск и Малоярославец.