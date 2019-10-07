Москва, 7 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Правительство откажет участникам авиарынка в компенсации их возросших расходов на топливо, следствием станет подорожание цены билетов и, возможно, прекращение работы некоторых компаний, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 7 октября, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя обращение участников авиарынка к правительству.

Sergey Tchernyakov Шереметьево

Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила о выделении в общей сложности 32 млрд рублей для сдерживания роста цен на билеты.

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«Правительство на такие просьбы всегда отвечало «нет» и в этот раз, думаю, ответит точно так же.

Мы видим у отрасли большие убытки. Кто-то из игроков рынка, вероятно, прекратит свое существование. Цены неизбежно вырастут, вследствие этого замедлятся темпы роста пассажиропотока. Но сейчас эти темпы довольно высокие.

В этой ситуации нет ничего нового. Но в правительстве, видимо, не считают этот вопрос приоритетным. В том числе, возможно, и потому, что авиаперевозками у нас пользуется не очень большая часть населения», — отметил Борис Рыбак.