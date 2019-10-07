Париж, 7 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Представленный совету министров Франции министром обороныФлоранс Парли проект оборонного бюджета на 2020 год предусматривает военные расходы в размере 37,5 миллиарда евро. Об этомпишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Mil.ru Солдаты французской армии

Проект бюджета соответствует обязательствам, изложенным в законе о военном планировании на 2019−2025 годы. Оборонный бюджет будет увеличиваться каждый год до 2022 года на 1,7 миллиарда евро. Бюджет на 2020 год выше бюджета на 2019 год на 4,5%.

К 2025 году расходы на оборону должны составлять 2% от ВВП Франции. В 2020 году военные расходы равны 1,86% от ВВП.

Проект бюджета на 2020 год предусматривает инвестиции, способствующие национальной стратегической автономии Франции и созданию европейской стратегической автономии. 4,7 миллиарда евро выделяется на ядерное сдерживание: на военно-морскую и воздушную компоненты. Космический сектор получит на обновление спутникового потенциала 448 миллионов евро.

Что касается научных исследований и разработок, то министерство обороны выделит общий бюджет в размере 5,5 миллиарда евро, в том числе 821 миллион евро пойдут на фундаментальные исследования. 105 миллионов из этих 821 выделено на научные исследования, разработки и инновации краткосрочного цикла.