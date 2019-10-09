Берлин, 21 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Поставки немецких крылатых ракет Taurus Киеву потребуют размещения военных бундесвера на территории Украины, что может привести к войне между Германией и Россией. Такое мнение 20 высказал генерал ВВС бундесвера в отставке Харальд Куят, его слова привёл портал Compact.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинские войска сейчас неспособны даже управлять и программировать эту систему», — сказал он.

По словам военного, такого рода оружие ни в коем случае нельзя поставлять украинским войскам, потому что неизвестно, для чего они будут его применять.

В публикации отмечается, что обсуждавшийся высокопоставленными немецкими офицерами возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus мог бы легко обернуться обострением украинского конфликта.

«Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в стране споры по вопросу о возможности передачи Берлином Киеву ракет Taurus. По его словам, немецкие власти уже передали или запланировали военную помощь Украине в размере 28 млрд евро — больше, чем любая другая страна ЕС.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы, а 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву ракет Taurus.

Телеканал WDR 20 марта сообщил, что генпрокуратура ФРГ возбудила уголовное дело по факту утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. Отмечалось, что в надзорном ведомстве считают, что к утечке разговора якобы могут быть причастны российские спецслужбы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 6 марта указал на то, что в России хорошо относятся к Германии, однако добавил, что немецкие власти совершают много ошибок. Он также назвал запредельной ситуацию с обсуждением офицерами бундесвера возможности удара по Крымскому мосту.