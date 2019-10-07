Москва, 7 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Работы по благоустройству 161 парковой и озелененной территории проводятся в этом году в Москве. Здесь создают и обновляют тропинки, детские, спортивные, а также эстрадные площадки. Как отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы, культурный досуг горожан станет еще более богатым и разнообразным — в рамках этих работ в столице появилось 25 эстрадных площадок для живых концертов и творческих мероприятий. Часть из них построили с нуля, а часть — обновили.

Mos.ru Амфитеатр в детском Черкизовском парке

«Больше всего таких площадок появилось на юго-востоке столицы, здесь обустроено и обновлено шесть площадок для мероприятий, — пояснили в пресс-службе. — По четыре площадки сделали в Западном административном округе, а также на территории Новой Москвы. Также работы были проведены в Северо-Восточном и Северном административных округах. В каждом из них созданы и обновлены по три концертные площадки. А еще по две — на территории Северо-Западного и Восточного округов. На юго-западе и в Зеленограде обустроено по одной эстрадной площадке».

После проведенного благоустройства такие площадки стали более привлекательными и комфортными для посетителей.

Mos.ru Танцевальная площадка в парке усадьбы Люблино

Например, в детском Черкизовском парке на востоке Москвы реконструировали амфитеатр: укрепили его несущую конструкцию, сделали новые места для сидения и обновили площадку для выступлений.

«На территории усадьбы Люблино, что на юго-востоке, по просьбам местных жителей обновили танцевальную площадку, — добавили в пресс-службе ведомства. — Здесь возвели новый павильон сцены и обновили покрытие на площадке для танцев, по краям которой сделали полукруглые лавочки для отдыха. Помимо этого, в центральной части парка сделали новую зону для проведения мероприятий. Это большая сцена для выступлений и амфитеатр, где смогут разместиться до 180 человек».

В Северо-Восточном округе Москвы близки к завершению работы на территории поймы реки Яуза. Там реконструировали знаменитую эстрадную площадку «Певческого поля», сохранив ее первоначальный облик. А в Западном административном округе, в новой парковой зоне по ул. Лукинская, д.12, на месте бывшего пустыря появилась летняя эстрада с крытой сценой, помещениями для артистов и трехуровневым амфитеатром.

Mos.ru Эстрадная площадка «Певческое поле»

За последние восемь лет в Москве на новом качественном уровне создано и обновлено 573 общественных пространства — это городские парки, скверы, рекреационные зоны и парки по месту жительства. В текущем году таких объектов будет насчитываться уже более 730.

Эти обновленные пространства становятся популярным местом отдыха и прогулок и горожан, и туристов. Согласно статистике, москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фестивали, в 3,5 раза — в парки.