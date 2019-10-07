Нальчик, 7 октября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии установлен один из самых необычных рекордов в мире. На центральной площади столицы республики из яблок выложен самый большой в мире ковер «Древо жизни». В его центре написано название города — Нальчик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минсельхоза региона.

Pravitelstvo.kbr.ru Яблочный ковер

Чтобы установить рекорд на площади более 1 тыс. кв. м, было использовано около 40 тонн фруктов. Точная цифра — 175 440 яблок разного цвета и почти одинакового диаметра. Создателями фруктовой картины стали студенты колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета под руководством преподавателя Керима Аккизова.

Pravitelstvo.kbr.ru Ковер «Древо жизни»

Такая акция состоялась неслучайно — Кабардино-Балкария уже давно считается яблочной столицей Северного Кавказа. В минувшие выходные в республике проходил первый в округе гастрономический фестиваль. Мероприятие посетили около 40 тыс. гостей.