Москва, 7 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Время в пути высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом в обоих направлениях, может сократиться на 30 минут — до трех часов.

ОАО «РЖД» «Сапсан»

О такой перспективе в интервью агентству «Москва» сообщил 7 октября начальник Дирекции скоростного сообщения — филиала РЖД Антон Петров. Он отметил, что работа в этом направлении входит в планы компании.

«Когда «Сапсан» запускали, от Москвы до Санкт-Петербурга можно было доехать за три часа 55 минут, а сейчас за три часа 30 минут. В планах — сократить это время до трех часов», — сказал Антон Петров.

В то же время он отметил, что новых остановок на пути следования «Сапсанов» не планируется, поскольку это повлечет потерю основного конкурентного преимущества данного поезда — скорости.

«Назначение каждой дополнительной остановки влечет замедление поезда «Сапсан» минимум на пять минут, что негативно будет воспринято пассажирами», — добавил представитель ОАО «РЖД».

Напомним, в настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют 16 высокоскоростных поездов «Сапсан» производства компании Siemens. По данным СМИ, РЖД купит еще 13 усовершенствованных составов по 10 вагонов в каждом.