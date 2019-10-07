Екатеринбург, 7 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга отремонтируют городскую плотину, чтобы возвратить в центр города народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина. Об этом указано в ответе вице-мэра Алексея Бубнова на запрос депутата свердловского заксобрания Александра Ивачёва, скан документа выложен в Facebook Ивачёва.

ИА Красная Весна Краснознаменная группа

Бубнов написал, что по результатам обследования было выявлено недолжное состояние павильона, на котором раньше стоял памятник. У павильона подъемных механизмов плотины нужно заменить несущие конструкции.

Мэрия предусмотрела средства в проекте бюджета на 2020 год на проектирование капремонта павильона. Параметры несущей конструкции будут увеличены. Сама Краснознамённая группа будет восстановлена после завершения капремонта павильона.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что Краснознамённая группа с Орденом Ленина будет восстановлена в 2020 году. За возвращение памятника боролись городские общественники, известные екатеринбуржцы и ветераны войны и труда.