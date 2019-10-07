Москва, 7 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддержать команду в матче с Шотландией. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в Лужниках, так что с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас», — сказал Черчесов.

https://www.instagram.com/p/B3UEykFDVHw/

Напомним, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Шотландии состоится 10 октября. Сборная России тренируется в полном составе.

В настоящее время сборная России занимает второе место в группе. На счету команды пять побед в шести матчах.