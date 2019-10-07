Барнаул, 7 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.

Цитата из видео Одна из открытых могил безродных на кладбище в Барнауле

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, следователям предстоит изучить факты, изложенные в СМИ, и проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности.

Напомним, ранее заведующий данным кладбищем Владимир Каминский сказал, что уже неделю там остаются открытыми семь погребений, большинство из которых — детские. Причину сложившейся ситуации он пояснил недальновидными действиями вышестоящего руководства, отстранившего его от вопросов захоронения и намеревающегося незаконно уволить самого Каминского.

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