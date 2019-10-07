Новосибирск, 7 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Новосибирский авиазавод имени Чкалова собрал первый моторный отсек для обновлённой версии российского стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Об этомпишет «Российская газета» со ссылкой на заводскую газету «Взлётная полоса».

Mil.ru ТУ-160

Мотоотсек был создан на основе цифровой модели. Для этого было необходимо переквалифицировать сотрудников завода с работы по чертежам на электронную модель. В ходе работ рабочие и инженеры освоили большое количество технологических процессов и инструментов. Далее деталь прошла военную приёмку. Была также проведена её проверка на герметичность. После упаковки мотоотсек отправится на казанский авиазавод имени Горбунова, который занимается производством Ту-160М2.

Следует заметить, что Минобороны России намерено получить до 2027 года десять бомбардировщиков Ту-160М2. Военные называют его новым самолётом в старом корпусе. Первый полёт глубоко модернизированной машины должен пройти уже в 2021 году. Поставки в войска начнутся в 2023 году.

Ту-160 — это уникальная машина, созданная ещё в годы СССР, обладающая гигантским модернизационным потенциалом. Данная боевая машина является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом с изменяемой геометрией крыла, самым тяжёлым боевым самолётом в мире, который имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу в 275 тонн. Максимальная скорость Ту-160 достигает 2230 километров в час

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