Джакарта, 7 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо во вторник, 8 октября, посетит с рабочим визитом Сингапур, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что визит президента состоится в рамках ежегодных встреч лидеров двух государств.

«В прошлом году мы провели эту встречу на Бали, а в этом году мы проведем её в Сингапуре», — отметила Ретно Марсуди в президентском дворце Богора.

По словам главы МИД Индонезии, за прошедший год в отношениях между двумя соседними странами произошло много событий, в том числе сотрудничество в рамках индустриального парка Kendal Industrial Park.

Кроме того, инвестиционные вопросы также очень важны для Индонезии и Сингапура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в президентском дворце Богора.

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