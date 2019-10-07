Минск, 7 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Сложившиеся отношения Белоруссии и Грузии являются фундаментом, который способен выдержать дом. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Минске, передает 7 октября БелТА.

President.gov.by Встреча Александр Лукашенко с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили

По его словам, прежде стороны «мечтали заложить фундамент», а сегодня стало возможным «какой-то дом выстраивать». Лукашенко добавил, что жители Белоруссии заслужили хорошее отношение со стороны грузинских граждан, так как всегда очень их уважали.

Маргвелашвили, говоря об отношениях двух стран, отметил, что в Грузии этикетку «сделано в Беларуси» воспринимают как серьезный бренд.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко на встрече с Маргвелашвили назвал жителей Грузии «самыми продвинутыми в СССР», отметив, что они ездили на самых лучших автомобилях — «Волгах».