Грузия делает всё необходимое для вступления в НАТО — Зурабишвили
Тбилиси, 7 октября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Грузия делает всё, что необходимо для вступления в НАТО. Об этом 7 октября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Тбилиси.
«Вступление в НАТО — это накопление каких-то оценок, это не экзамен, где если ты набрал необходимые оценки, то тебя примут автоматически», — подчеркнула президент. При этом, считает Зурабишвили, Грузия делает всё необходимое и надеется на положительный результат.
Президент отметила, что есть факторы, которые на данный момент не позволяют Грузии вступить в НАТО. Однако, заявила Зурабишвили, препятствием не станет позиция России. «Россия, наверное, всегда будет и в предыдущих решениях тоже была категорически против принятия стран Балтии, но это решение всё равно было принято», — подчеркнула президент.