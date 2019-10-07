Тбилиси, 7 октября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Грузия делает всё, что необходимо для вступления в НАТО. Об этом 7 октября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Тбилиси.

ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Вступление в НАТО — это накопление каких-то оценок, это не экзамен, где если ты набрал необходимые оценки, то тебя примут автоматически», — подчеркнула президент. При этом, считает Зурабишвили, Грузия делает всё необходимое и надеется на положительный результат.

«Мы знаем, что делаем всё, что необходимо. У нас есть большая надежда, и очень много наших партнеров поддерживают это».

Президент отметила, что есть факторы, которые на данный момент не позволяют Грузии вступить в НАТО. Однако, заявила Зурабишвили, препятствием не станет позиция России. «Россия, наверное, всегда будет и в предыдущих решениях тоже была категорически против принятия стран Балтии, но это решение всё равно было принято», — подчеркнула президент.

«Мы сами не должны создавать мнения, по причине которых мы думаем, что что-то решено негативно или позитивно. Есть перспектива. Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер была у нас в Батуми позавчера и еще раз подчеркнула, что эта дверь открыта и никто другой ее не закроет, и наши решения тоже никто не изменит».