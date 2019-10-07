Киев, 7 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение правил пересечения линии соприкосновения между Донбассом и Украиной. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Указ №738/2019 призван создать условия «для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечить восстановление разрушенного мостового перехода, а также надлежащее обустройство контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская» и других контрольных пунктов въезда/выезда», — сказано в документе.

Зеленский поручил правительству Украины разработать чёткие нормы обустройства, содержания и функционирования пропускных пунктов, а также упростить процедуру пересечения линии товарами и людьми, включая людей, относящихся к малоподвижным группам населения.

Правительство Украины также должно организовать ремонт местных дорог, а генеральный штаб ВСУ и местная администрация — отремонтировать мост через реку Северский Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти перенесли дату начала разведения войск в районе населённых пунктов Золотое и Петровское, сославшись на «обстрелы» со стороны Народной милиции. Никаких доказательств украинская сторона не предоставила.

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