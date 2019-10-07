Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Оператор Западного скоростного диаметра может получить 3,25 млрд рублей из петербургского бюджета по итогам 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Для этого городскому Законодательному собранию необходимо одобрить поправки в городской бюджет.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Так, Смольный просит выделить концессионеру ЗСД дополнительно 394 млн рублей в рамках второго чтения законопроекта о корректировке бюджета на 2019 год. Ранее в первом квартале компания, построившая ЗСД по программе государственно-частного партнерства, уже получила 1,218 млрд рублей.

На второй квартал было заложено 878 млн рублей, на третий — 763 млн. Глава комитета Смольного по инвестициям Роман Голованов пояснил, что всю сумму не закладывали намеренно, надеясь на осеннюю корректировку, ради «более эффективного расходования бюджетных средств».

«Это остаток, который для того, чтобы не просить сразу из бюджета всю сумму на год, мы разделили ее на три квартала, а на четвертый делаем уменьшение. Подбивается баланс, мы получаем точный трафик, точную выручку, получаем точную сумму. Это в рамках плановых показателей было с 2018 года еще», — заявил чиновник.

Напомним, согласно соглашению между Петербургом и концессионером ЗСД, город обязан выплачивать частной компании «недополученную прибыль». Концессионер ЗСД рассчитывает, что оплата за проезд, а также субсидии из бюджета Петербурга позволят окупить вложенные в строительство скоростной магистрали средства и построить новые съезды с ЗСД.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут (с использованием транспондера).