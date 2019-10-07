Красногорск, 7 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН) для заведений общепита достаточно оставить всего одно требование: «не травить» клиентов. С такой инициативой выступил директор департамента Министерства промышленности и торговли России Никита Кузнецов на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minpromtorg.gov.ru Никита Кузнецов

«СанПиН должен быть из одного пункта: не травить. Если отравил — несёшь ответственность. И всё», — заявил Кузнецов.

Позже чиновник заявил, что «из уважения» к надзорным органам можно расширить документ таким образом, чтобы он состоял не из одного пункта, а из одной-трёх страниц:

«Написать ещё, что должен быть туалет. И всё», — сказал Кузнецов.